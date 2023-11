Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raub in Rintheim- Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine fünfköpfige Personengruppe griff offenbar am vergangenen Samstag, gegen 17:40 Uhr, einen 41-jährigen an und raubten diesen aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der Geschädigte auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Straße in Rintheim auf. Unvermittelt sei er wohl von einer Personengruppe durch Schläge und Tritte angegriffen worden. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde dem Mann der Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen in dem sich ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag befand.

Durch den Angriff erlitt der 41-Jährige eine Platzwunde an der Augenbraue und kam in ein Krankenhaus.

Laut dem Geschädigten handelte es sich bei den Angreifenden um vier männliche und eine weibliche Person, allesamt im Alter von 16-20 Jahren. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Personen.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 entgegen.

Daniel Hölzer, Pressestelle

