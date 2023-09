Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in der Mitscherlichstraße - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 17.09.23, gegen 22:20 Uhr, kam es in der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. In insgesamt sechs Fällen wurden jeweils die rechten Außenspiegel abgetreten. In diesem Zusammenhang wird nun ein junges Pärchen gesucht, welches zur Tatzeit in Richtung Bismarckstraße gelaufen sein soll und sich somit in der Nähe der Tatorte befunden hat. Die weibliche Person soll kurze Haare gehabt und ein bauchfreies Oberteil getragen haben. Das Pärchen sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

