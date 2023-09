POL-WHV: Polizei Varel zieht Bilanz des Kramermarkts: Überwiegend ruhiger Verlauf mit wenigen Verstößen

Wilhelmshaven (ots) - Varel - Sachbeschädigung an PKW Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz in der Düsternstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW VW. Jemand Unbekanntes verursachte an der hinteren rechten Tür einen Schaden in Form einer Delle sowie Lackkratzer. Personen, die Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in ...

mehr