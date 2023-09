Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 15.09.-17.09.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen Am Freitag, 15.09.2023, gegen 14:40 Uhr, kommt es in 26434 Wangerland, auf der L 808 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte von der L 808 nach links abzubiegen. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer übersah die Absicht der vor ihm fahrenden Fahrzeugführerin und überholte die sich im Abbiegevorgang befindende Beteiligte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrzeuginsassen beider Fahrzeuge verletzt werden. Die verletzten Personen werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sachbeschädigung Am 16.09.2023, zwischen 08:30 und 14:00 Uhr, ist es in 26419 Schortens beim dortigen Aqua Fit, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte den auf dem Parkplatz des Aqua Fit geparkten Pkw des Geschädigten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/74490 in Verbindung setzen. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind In 26452 Sande, in der Sanderahmer Straße, ist es am 16.09.2023, gegen 19:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Jungen (10 Jahre) gekommen. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die o.g. Straße, als ein Pkw ihn von hinten überfahren hat. Der Junge wurde über den Pkw geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Der Pkw flüchtete von der Unfallstelle. Der Junge wird schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Pkw habe es sich um einen goldfarbenen Kombi mit schwarzem Dachfahrradträger gehandelt. Weiter sollen die hinteren Scheiben getönt gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/74490 in Verbindung setzen.

