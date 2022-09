LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots) - Gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße von Daasdorf a.B. in Richtung Gaberndorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Reh. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Pkw-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier wurde tödlich verletzt, am Pkw entstand Sach- schaden. Auf der Landstraße von Ballstedt in Richtung Berlstedt wurde enbenfalls ein Reh von einem Pkw werfasst. Auch in diesem Fall überlebte das Tier den Zusammenstoß nicht. ...

