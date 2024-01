Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Öl auf Gewässer

Celle

Am Sonntagnachmittag rückte die Feuerwehr Celle zu einem Ölfilm auf der Fuhse aus. Die Fuhse führt weiterhin Hochwasser, so dass sie in großen Bereichen über das Ufer getreten ist. Um eine weitere Ausbreitung des Ölfilms zu verhindern, brachten die Einsatzkräfte im Bereich der Fuhsebrücke in der Neustadt rund 50 Meter Ölschlängel aus.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Chemie- und Strahlenschutzzug der Feuerwehr Celle sowie die Polizei.

Zur Ursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

