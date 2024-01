FW Celle: Feuerwehr warnt vor dem Betreten von Eisflächen - Eisretter der Feuerwehr Celle einsatzbereit!

Celle (ots) - Am Samstagabend um 19:03 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem brennenden Weihnachtsbaum in den "Pastors Garten" alarmiert. Der Baum war durch Anwohner bereits selbst gelöscht worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort bestätigte sich die Meldung. Der Baum war abgelöscht und ins Freie verbracht, jedoch waren im Wohnzimmer des Holzhauses deutliche Brandspuren zu erkennen. Durch die Feuerwehr ...

