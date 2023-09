Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Britische Urlauber sind dankbar für so viel Engagement der Polizei in Waren

Waren (ots)

Am Abend des 29.08.2023 ist ein 32-jähriger türkischer Mann aus Waren zum Polizeihauptrevier Waren gekommen und hat mitgeteilt, dass eine Kundin eines Supermarktes in der Gievitzer Straße in Waren eine Handyhülle mit einem englischen Ausweis und insgesamt 300 Euro Bargeld und 20 englischen Pfund gefunden hat. Auf Grund ihrer Zeitnot hat sie die Fundsache dem ihr bekannten 32-Jährigen Imbissbesitzer übergeben. Dieser hat die aufgefundene Handyhülle samt Inhalt dann an die Polizei übergeben.

Die Beamten haben die Fundsache übernommen und festgestellt, dass sich in der Handyhülle ein ausländischer Führerschein, eine Versichertenkarte sowie drei Master- bzw. VISA-Karten und das oben genannte Bargeld befand.

Bei den Eigentümern handelte es sich augenscheinlich um britische Staatsbürger, die sich derzeit in Waren und Umgebung aufhalten.

Die Bemühungen der Polizeibeamten zur Ermittlungen des Aufenthaltsortes der Eigentümer blieben erfolglos. Auch der regelmäßige Kontakt zum Fundbüro brachte kein Ergebnis. Aus diesem Grund haben die Warener Polizeibeamte die aufgefundene Handyhülle samt Inhalt am Mittag des gestrigen 31.08.2023 an das Fundbüro übergeben.

Am Nachmittag meldete sich ein britisches Ehepaar im Polizeihauptrevier Waren und erkundigte sich nach einer möglicherweise aufgefundenen Handyhülle. Dies konnten die Beamten bestätigen, wobei sie mitteilen mussten, dass sich die Fundsachen mittlerweile im Fundbüro befinden. Da das Fundbüro zu dieser Zeit schon geschlossen war, erschien die Herausgabe zunächst unmöglich. Für das Ehepaar war das bedauerlich, da sie eigentlich bereits am gestrigen Abend abreisen wollten.

Die Warener Polizeibeamten ließen nicht locker. Auf Grund der sehr guten Beziehungen zur Stadtverwaltung ist es den Beamten gelungen, dass Mitarbeiter der Stadtverwaltung außerplanmäßig am späten Nachmittag das Fundbüro geöffnet haben, um so die Handyhülle samt Inhalt an die Beamten übergeben zu können.

Nun wartete die nächste Aufgabe auf die Beamten. Sie wussten von dem britischen Ehepaar lediglich, dass sie sich auf dem Campingplatz Ecktannen befinden, wo genau, war ihnen aber nicht bekannt. Also sind die Beamten den großen Campingplatz abgelaufen, auf der Suche nach einem britischen Fahrzeug. Wenig später hatte sich der Aufwand gelohnt. Das britische Ehepaar war sichtlich gerührt von dem Einsatz der Beamten. Sie waren dankbar und froh, insbesondere ihre Geldkarten und Ausweise wieder zu haben.

Natürlich sind sie auch den ehrlichen Findern dankbar. Diesem Dank schließen wir uns an. Keiner der beiden Beteiligten wollte Finderlohn haben. Sie haben das allein aus Überzeugung getan. Super Sache, wie wir finden.

