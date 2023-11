POL-BI: Festnahme nach Einbruch

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Die Polizei Bielefeld sucht einen Mann, der am Mittwoch, 22.11.2023, mit vier Hunden in einem Waldstück am Senner Hellweg unterwegs war und mit einem Bielefelder in eine körperliche Auseinandersetzung geriet. Der 66-jährige Bielefelder hielt sich gegen 13:20 Uhr in dem Waldstück nahe der Elbeallee auf. Auf einer Lichtung kamen ihm ein Mann und eine Frau sowie vier ...

