Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person

Celle (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Celle zu einem Verkehrsunfall in den Bremer Weg alarmiert. Hier was es zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen gekommen. Der Fahrer eines PKWs war in seinem Fahrzeug eingeschlossen. In enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst erfolgte die technische Rettung des Fahrers. Hierzu wurde durch die Feuerwehr eine große Seitenöffnung geschaffen. Hierbei wird die Fahrertür, die B-Säule und die hintere Tür entfernt. Der Patient konnte dann aus der geschaffenen Öffnung gerettet werden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell