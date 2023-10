Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Auto aufgebrochen

Handtasche gestohlen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Franz-Hitze-Straße; Tatzeit: zwischen 02.10.23, 23.00 Uhr, und 03.10.23, 11.00 Uhr; In der Nacht zum Dienstag schlugen noch unbekannte Täter die hintere rechte Seitenscheibe eines Renault Clio ein, der auf der Franz-Hitze-Straße stand. Der oder die Täter entwendeten eine Handtasche aus dem Innenraum. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. Die Polizei rät erneut dazu, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen, auch wenn diese vermeintlich durch abgedunkelte Scheiben von außen schlecht sichtbar sind. Autos sind keine Tresore! (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell