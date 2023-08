POL-EU: Stromkabel entwendet

Dahlem (ots) - Am Montag (13. August) wurde eine 38-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz und eine 55-jährige Frau aus Hellenthal gegen 18.10 Uhr in einer Ferienanlage am Kronenburger See bei Arbeiten in der Küche verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem unerwarteten Fettbrand von einer Fritteuse in der Großküche. Hierbei wurden die zwei Frauen durch das erhitzte Fett verletzt. Die 37-jährige Frau ...

