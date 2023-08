Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: "Coffee with a cop" - Die Polizei lädt ein

Euskirchen (ots)

Lust auf einen kostenlosen Kaffee? In Euskirchen wird am Freitag, den 18. August, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr erstmals ein historischer Kaffeebus vor dem Veybachcenter in der Vey-bachstraße stehen.

Die Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Euskirchen sind an diesem Tag herzlich zu einer kostenlosen Kaffeespezialität eingeladen. An einem Oldtimer-Truck gibt's neben Kaffee auch Kakao, Tee oder für die ganz Kleinen einen Milchschaum.

Polizeibeschäftigte aus verschiedenen Fachbereichen werden sich Zeit nehmen, um einfach mal mit Interessierten in lockerer und entspannter Atmosphäre über die eigene Arbeit oder aktuelle Fragen zu sprechen. Egal ob es nur eine einfache Frage oder ein Hinweis ist, eine Sorge oder vielleicht sogar der Berufswunsch - wir sind für alles ansprechbar.

Das Format "Coffee with a Cop" stammt ursprünglich aus den USA und wurde dort bereits im Jahr 2011 eingeführt.

Dort trinken schon seit einigen Jahren Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Polizei Kaffee. Das Format des NRW-Innenministeriums "Coffee with a Cop" (Kaffee mit einem Polizisten) macht an verschiedenen Orten in ganz NRW Halt.

