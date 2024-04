Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drogen sichergestellt - Grevenbroicher gerät mehrfach in Polizeikontrolle

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (03.04.), gegen 12:30 Uhr, wurden Polizisten im Rahmen ihrer Streife in der Grevenbroicher Innenstadt auf einen jungen Mann aufmerksam. Bei Erblicken des Streifenwagens zog sich dieser auffällig in eine Einfahrt auf der Dechant-Schütz-Straße zurück, wo er kurz darauf von den Polizisten dabei beobachtet werden konnte, wie er Cannabis auf einer Feinwaage abwog. Die Polizisten sprachen den 34- jährigen Grevenbroicher, der sowohl loses als auch in einer Plastiktüte verpacktes Cannabis in seiner Hand hielt, an und beobachteten dabei einen weiteren Mann, der vor der Einfahrt auf den 34- Jährigen zu warten schien. Es ergab sich der Verdacht, dass der Grevenbroicher an der Örtlichkeit mit Drogen handeln würde. Die bei ihm aufgefundenen Drogen wie auch die Feinwaage wurden sichergestellt.

Der Verdacht erhärtete sich dann kurze Zeit später, als die Beamten den Mann erneut im Bereich der Dechant-Schütz-Straße antrafen. Er war mit einem E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs und hatte zunächst versucht, einer erneuten Polizeikontrolle zu entkommen. Selbiges versuchte ein 27- jähriger Grevenbroicher, den die Beamten während der Kontrolle des 34- Jährigen im Augenwinkel wahrgenommen hatten.

Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung in Richtung Bahnhof konnte der 27- Jährige eingeholt und kontrolliert werden.

Er räumte ein, soeben Cannabis erworben zu haben und händigte es den Polizisten aus.

Als die Beamten den 34- Jährigen dann ein drittes Mal im Bereich der Dechant-Schütz-Straße antrafen, wurde dieser zwecks Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen einer Polizeiwache zugeführt.

Im Anschluss wurde er an seiner Wohnanschrift, an der im Rahmen einer Durchsuchung keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten, aus den Polizeimaßnahmen entlassen.

Er muss sich nun wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die entsprechenden Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 24 und beim Verkehrskommissariat 2 geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell