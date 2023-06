Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Blaulichttag Boppard am 09.07.2023 auf dem Marktplatz und in den Rheinanlagen

Ein Dokument

Boppard (ots)

Die Polizeiinspektion Boppard veranstaltet am Sonntag, den 09.07.2023 gemeinsam mit der DLRG, dem THW, dem DRK und der Feuerwehr einen Blaulichttag in Boppard. Nach der bereits erfolgten Pressemitteilung befindet sich nun im Anhang die "Timeline" für den Tag. Am kommenden Mittwoch, den 28.06.2023, findet zudem um 14 Uhr in den Räumlichkeiten der PI Boppard ein Gespräch mit Pressevertretern zum Blaulichttag statt. Anmeldungen bitte unter 06742/809-202.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell