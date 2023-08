Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 24.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Täterfestnahme nach Diebstahl

Wolfenbüttel, Böttcherweg / Wiesenstraße, 24.08.2023, 00:50 Uhr

Ein Zeuge beobachtete in den Nachtstunden des 24.08.2023 eine männliche Person, die über einen Zaun eines Firmengeländes in der Wiesenstraße kletterte. Die Beobachtungen teilte der Zeuge umgehend der Polizei Wolfenbüttel mit, die kurze Zeit später mit mehreren Funkstreifenwagen vor Ort war. Es konnte eine detaillierte Personenbeschreibung abgegeben und eine Fluchtrichtung der Person beschrieben werden. Funkstreifenwagen der Polizei Wolfenbüttel fahndeten im Anschluss im Nahbereich des Tatortes und konnten nur wenige Minuten später eine männliche Person feststellen, auf die die Personenbeschreibung passte. Die Person konnte durch die Polizisten gestellt und anschließend durchsucht werden. Hierbei wurde umfangreiches Diebesgut aufgefunden. Außerdem kam bei der Überprüfung der Person heraus, dass auf den 27-Jährigen ein offener Haftbefehl ausgestellt ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er wurde im Anschluss in die JVA Wolfenbüttel überstellt.

