Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Microsoft-Mitarbeiterin legt Hammer Senior rein

Hamm (ots)

Ein 70 Jahre alter Mann aus Hamm ist am Mittwoch, 27. März, von einer unbekannten Telefonbetrügerin überlistet worden.

Die Unbekannte, die sich als Mitarbeiterin der Firma Microsoft ausgab, erbeutete mit ihrer Masche mehrere tausend Euro.

Zuvor erhielt der 70-Jährige einen gefälschten Warnhinweis auf dem Computermonitor, dass sich Schadsoftware auf seinem PC befinde. Er wurde aufgefordert, eine dort angezeigte Telefonnummer anzurufen.

Der Senior rief die Nummer an. Eine vermeintliche Microsoft-Mitarbeiterin gaukelte ihm in dem Telefonat vor, dass durch Zahlung eines dreistelligen Euro-Betrages mit Google Pay Karten die Schadsoftware entfernt werden könne. Das Betrugsopfer kaufte die Karten und nannte zudem seine Online-Banking Daten, so dass eine weiter Abbuchung den Betrügern getätigt wurden.

Die Polizei Hamm rät:

Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Online-Bezahldiensten heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer auch niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell