Am Dienstag zeigte sich ein Mann in Ulm unsittlich.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr wollte sich ein 43-Jähriger in sein Hotelzimmer in der Ulmer Innenstadt begeben. Hierbei bemerkte er einen splitternackten Mann. Der lag direkt vor dem Zimmer des 43-Jährigen und onanierte. Der 43-Jährige rief zwei Angestellte des Hotels zur Hilfe. Gemeinsam informierten sie die Polizei über den Vorfall. Während des Telefonats zog sich der 28-jährige Wohnsitzlose an. Als die Beamten am Hotel ankamen, war er wieder bekleidet. Er wurde auf das Polizeirevier gebracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

