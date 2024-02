Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Streit endet in körperlichen Auseinandersetzungen

Am Dienstag kam es in Allmendingen zur Auseinandersetzung zwischen zwei Männer.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fühlte sich ein 59-Jähriger in Allmendingen gestört durch die Musik eines 27-Jährigen. In den Wohnräumen des 27-Jährigen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Kurz darauf nahm sich der 59-Jährige wohl einen Stuhl und warf diesen auf Kontrahenten. Der 27-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und rief die Polizei. Die Beamten konnten beide Männer beruhigen und den Streit für kurze Zeit schlichten. Etwa eine Stunde später wurde die Polizei jedoch erneut zur gleichen Örtlichkeit gerufen. In der Schillerstraße außerhalb der Wohnung kam es nochmals zur Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern. Auch dieses Mal folgten auf einen verbalen Schlagabtausch die Handgreiflichkeiten. Der 27-Jährige schlug dem 59-Jährigen eine Flasche auf den Kopf. Dadurch erlitt dieser eine Platzwunde. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Herren müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

++++ 0389921 0390071 (JS)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell