Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Betrug erkannt

Am Freitag versuchte ein Unbekannter einen Mann aus Ochsenhausen zu betrügen.

Ulm (ots)

Ein 60-Jähriger erhielt am Freitag eine Nachricht von einem Betrüger auf sein Smartphone. Der Unbekannte gab sich als Tochter aus. Mit der gängigen Praxis gab dieser vor, dass das Smartphone kaputt sei. Man solle die neue Nummer abspeichern. Im weiteren Verlauf wurden Geldforderungen in vierstelliger Höhe gestellt. Der Betrug wurde durch den Mann erkannt und beendete den Kontakt und erstattete Anzeige bei der Polizei in Ochsenhausen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei rät:

Wenn Sie von Personen, die Sie kennen, über eine unbekannte Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Wenn Sie per WhatsApp oder über andere Messenger um Geldüberweisungen gebeten werden, seien Sie immer misstrauisch. Nachfragen schützt vor Betrug

++++ 0375393 (JS)

Steffen Maier, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell