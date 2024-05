POL-GT: Radfahrprüfung an der Johannis-Grundschule

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Unbekannte Einbrecher haben sich von Mittwoch auf Donnerstag (22.05., 18.30 Uhr - 23.05., 08.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Augenoptikgeschäft an der Münsterstraße verschafft und eine bislang unbestimmt hohe Menge an Brillen gestohlen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brachen die Täter auf der Rückseite des Geschäfts ein Fenster auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Die ...

