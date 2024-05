PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

Aarbergen, B 54/ Aarstraße, zwischen den Abfahrten Reckenroth und Aarbergen-Michelbach Montag, 20.05.2024, 20:18 Uhr

(SIm) Am Montagabend kam es auf der B 54 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Kelkheim (Taunus) befuhr mit seiner Honda die Aarstraße aus Richtung Bad Schwalbach kommend, in Fahrtrichtung Diez. Kurz nach der Abfahrt Reckenroth verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und rutschte frontal gegen einen entgegenkommenden Opel einer 35-jährigen Fahrerin aus Bad Schwalbach. Beide Fahrzeuge fingen Feuer und brannten vollständig aus. Der 22-jährige Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 35-jährige Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle auf der B 54 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro beziffert.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 - 7078-0 entgegen.

