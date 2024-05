PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Korrektur zur heute veröffentlichen Pressemeldung Verkehrsunfall in Idstein mit zwei Leichtverletzten+++

Bad Schwalbach (ots)

(SIm) Bei der Sachverhaltsschilderung zum Verkehrsunfall vom 18.05.2024 um 17:17 Uhr auf der B 275/ Rudolfstraße in Idstein hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Sachverhalt muss korrekt wie folgt lauten:

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Idstein, B 275, Rudolfstraße Samstag, 18.05.2024, 17:17 Uhr

(SIm) Bei einem Verkehrsunfall in Idstein wurden am Samstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Eine 37-jährige Frau aus Waldems befuhr mit ihrem Mitsubishi die B 275 in Fahrtrichtung Bad Schwalbach. Zwischen den Abfahrten Idstein-Wörsdorf und Rudolfstraße in Idstein geriet die 37-jährige mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Toyota eines entgegenkommenden 62-jährigen Mannes aus Idstein. Die verursachende Fahrzeugführerin und der entgegenkommende Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mussten zur ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell