POL-MS: 49-Jähriger droht seine Wohnung anzuzünden - Spezialeinheiten im Einsatz

Münster (ots)

Ein 49-Jähriger hat am Mittwochvormittag (22.11., 10:14 Uhr) in der Althoffstraße gegenüber einer Gerichtsvollzieherin angedroht, seine Wohnung anzuzünden.

Speziell geschulte Polizistinnen und Polizisten standen mit dem Mann, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in Kontakt. Spezialeinheiten der Polizei nahmen den 49-Jährigen schließlich in Gewahrsam. Der Mann wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Althoffstraße war für den Zeitraum des Einsatzes gesperrt.

