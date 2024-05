PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++renitenter Exhibitionist in Linienbus+++mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss und mit verletzten Personen+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist in Linienbus

Taunusstein-Hahn, Aarstraße Freitag, 17.05.2024, 19:25 Uhr

(SIm) Am frühen Freitagabend manipulierte ein Mann in einem Linienbus an seinem Geschlechtsteil und griff nach Ansprache eine Frau körperlich an. Gegen 19:25 Uhr entblößte sich ein 44-jähriger Mann in einem Linienbus von Wiesbaden nach Taunusstein und fing an sein Geschlechtsteil zu manipulieren. Eine 28-jährige Frau, welche dem Mann gegenüber saß, sprach diesen daraufhin an und forderte ihn unmissverständlich auf, seine Handlungen zu unterlassen. Daraufhin wurde die Frau von dem 44-jährigen getreten und beleidigt. Der Mann konnte am Busbahnhof in Taunusstein-Hahn durch die Polizei festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm fiel positiv aus und zeigte einen Wert von über drei Promille. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Polizeidienststelle nach Bad Schwalbach verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

2. Betrunken Verkehrsunfall verursacht und Person leicht verletzt Eltville am Rhein, B 260, zwischen Martinsthal und Schlangenbad Samstag, 18.05.2024, 04:56 Uhr

(SIm) Am frühen Samstagmorgen verursachte ein alkoholisierter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Um 04:56 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Eltville mit seinem Seat die Straße Vor dem Kaltenborn, aus Rauenthal kommend. Beim Abbiegen auf die B 260 nach rechts, in Fahrtrichtung Martinsthal geriet der 23-jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Mitsubishi einer 45-jährigen Frau aus Schlangenbad. Hierbei wurde die Fahrerin des Mitsubishi leicht verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Fahrer des Seat konnte während der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der 23-jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation Eltville verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro beziffert.

3. Betrunken auf Pannenfahrzeug aufgefahren Walluf, B 42/ B 260, Anschlussstelle Martinsthal Samstag, 18.05.2024, 15:49 Uhr Drei Verletzte und etwa 90.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag an der Anschlussstelle B 42 / B 260. Eine 36-jährige Frau aus Eltville fuhr kurz vor 16:00 Uhr mit ihrem VW gegen ein auf dem Ausfädelungsstreifen liegengebliebenes Pannenfahrzeug. Der 56-Jährige Fahrer des Pannenfahrzeuges befand sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise bereits außerhalb seines Fahrzeuges hinter der Leitplanke. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten der Polizeistation Eltville bei der Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von knapp drei Promille festgestellt werden. Sowohl die 36-jährige Fahrerin, als auch ihre beiden Fahrzeuginsassen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Autofahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

4. Alleinunfall unter Alkoholeinfluss - Verdacht des illegalen Fahrzeugrennens Rüdesheim am Rhein, B 42 Sonntag, 19.05.2024, 02:01 Uhr

Heute in den frühen Morgenstunden ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen Assmanshausen und Rüdesheim. Ein silberner BMW war einer Streife der Polizeistation Rüdesheim am Rhein mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B42, im Bereich von Assmanshausen aufgefallen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor die Streife zunächst den Blickkontakt zum Fahrzeug und konnte wenig später nur noch das verunfallte Fahrzeug auf der B42 feststellen. Der 25-jährige Fahrer aus Geisenheim hatte einen Bordstein gerammt und dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach einigen weiteren Kollisionen mit der Leitplanke kam er dann mit seinem BMW quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 25-jährige konnte unverletzt aus seinem Fahrzeug befreit werden. Da bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde er für eine Blutentnahme zur Polizeistation Rüdesheim verbracht. Er hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B 42 musste während der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

5. Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Idstein, B 275, Rudolfstraße Samstag, 18.05.2024, 17:17 Uhr

(SIm) Bei einem Verkehrsunfall in Idstein wurden am Samstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Ein 37-jähriger Mann aus Waldems befuhr mit seinem Mitsubishi die B 275 in Fahrtrichtung Bad Schwalbach. Zwischen den Abfahrten Idstein-Wörsdorf und der Rudolfstraße in Idstein geriet der 37-jährige mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Toyota einer entgegenkommenden 62-jährigen Frau aus Idstein. Der verursachende Fahrzeugführer und die Fahrzeugführerin des Toyota wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mussten zur ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die B 275 musste im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell