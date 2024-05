PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Porsche geöffnet - Diebstahl gescheitert +++ Acht geparkte Fahrzeuge beschädigt +++ Fahrradteile ins Visier genommen

Bad Schwalbach (ots)

1. Porsche geöffnet - Diebstahl gescheitert, Taunusstein-Neuhof, Gartenstraße, Mittwoch, 15.05.2024, 19:20 Uhr bis Donnerstag, 16.05.2024, 01:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag versuchten Diebe einen hochwertigen Porsche kurzzuschließen, um diesem Habhaft zu werden. Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Unbekannten zwischen 19:20 Uhr und 01:10 Uhr zu dem in der Gartenstraße abgestellten Porsche Macan, öffneten diesen unbemerkt und begannen damit im Fahrzeuginneren Manipulationen vorzunehmen. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch aus unbekannten Gründen, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen und das Weite suchten.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls und nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Acht geparkte Fahrzeuge beschädigt, Oestrich-Winkel, Kapellenstraße, Dienstag, 14.05.2024, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 15.05.2024, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Vandalen durch Oestrich-Winkel gezogen und haben dabei mehrere Fahrzeuge beschädigt. Am Mittwochmorgen meldeten sich zunächst ein und im Laufe des Vormittags mehrere Fahrzeugbesitzer aus der Kappellenstraße bei der Polizei, da ihre dort geparkten Fahrzeuge zerkratzt worden waren. Die zum Tatort gerufene Streife zählte insgesamt acht beschädigte Pkw unterschiedlichster Hersteller. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 8.000 Euro.

Die Polizeistation in Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, die sich zur Nachtzeit in Oestrich-Winkel herumgetrieben haben, unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Fahrradteile ins Visier genommen, Rüdesheim am Rhein, Grabenstraße / Gerichtsstraße, Dienstag, 14.05.2024, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 15.05.2024, 07:20 Uhr

(fh)In der Grabenstraße in Rüdesheim haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zubehör eines Fahrrads entwendet. Am Mittwochmorgen bemerkte der Besitzer eines blauen Pedelecs der Marke "Cube", dass an seinem Fahrrad, welches auf einem Fahrradträger an seinem geparkten Pkw angebracht war, mehrere Fahrzeugteile abmontiert worden waren. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf. Da bisher noch keine Zeugen bekannt sind, bittet die Polizei in Rüdesheim Personen, die etwas in der Nacht bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell