Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Ronshausen - Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra befuhr am Donnerstag (04.04.), gegen 14.25 Uhr mit ihrem Pkw VW Passat die Kasseler Straße und bremste in Höhe Hausnummer 49 ihr Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Ein nachfolgender 39-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi A4 Avant aus Ronshausen fuhr an dem abbremsenden Fahrzeug vorbei und streifte dieses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

