Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachmeldung/Ergänzung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27 - Kradfahrer schwer verletzt

Fulda (ots)

Fulda. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (05.04.) auf der B 27, zwischen den Anschlussstellen Petersberger Str. und Künzeller Str., geriet ein 62-jähriger Kradfahrer aus Fulda gegen 20.05 Uhr mit seinem Krad Honda CB 400 T aus bislang ungeklärter Ursachen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 27-jährigen Fahrer (ebenfalls aus Fulda) eines Pkw Ford Fiesta im Frontbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kradfahrer wieder auf die Gegenfahrbahn geschleudert und schwerst verletzt. Durch die schnelle und professionelle Hilfeleistung einer Ersthelferin und eines Beamten der Polizeistation Fulda konnte eine Blutung im Bereich des Beines bei dem verunglückten 62-Jährigen gestoppt werden, bis die Rettungskräfte eintrafen und den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus bringen konnten. Zur Klärung des Unfallherganges und der Unfallursache wurde die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet und die Fahrzeuge sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die B 27 war aufgrund der Einsatzmaßnahmen bis 23.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

