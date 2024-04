Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der B27 - Kradfahrer schwer verletzt

Fulda (ots)

Am Freitagabend (05.04.) kam es gegen 20.05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B27. Ein Motorradfahrer befuhr die B27 aus Richtung Petersberger Straße kommend in Richtung Künzeller Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer im Kurvenbereich, noch vor dem Betonfahrbahnteiler, nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem dort fahrenden Pkw zusammen. Der Motorradfahrer wurde durch den Anprall von dem Krad auf die Fahrbahn geschleudert und hierdurch schwerst verletzt. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen. Derzeit ist die B27 zwischen der Petersberger Straße und der Künzeller Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

