Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zeugenhinweise nach Verkehrsunfall mit mutmaßlichem Kraftfahrzeugrennen erbeten

Fulda. Einer Kontrollgruppe der Polizei kamen in der Nacht zu Freitag (05.04.), gegen 2.45 Uhr, zwei Fahrzeuge entgegen, die sich augenscheinlich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in der Fuldaer Innenstadt lieferten.

Derzeitigen Erkenntnissen nach war ein 18-jähriger Mann aus Fulda mit einem schwarzen Ford Kuga auf der Dalbergstraße aus Petersberg kommend stadteinwärts unterwegs. Ebenso ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw - vermutlich der Marke Audi. Nach derzeit vorliegenden Informationen überfuhr der 18-Jährige mit hoher Geschwindigkeit zwei rote Ampeln auf Höhe der Kreuzungen Dalbergstraße/Brauhausstraße sowie Rangstraße/Von-Schildeck-Straße. Der Mann geriet aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve gegen einen Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr in der Folge einen Grünstreifen und prallte gegen einen Baum.

Der 18-Jährige und seine drei Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Der andere Fahrzeugführer hat umgehend die Flucht ergriffen, noch bevor die Polizisten die Unfallstelle erreichten. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Zusammenstoß mit Linienbus

Petersberg. Bei einem Unfall am Mittwoch (03.04.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Ein 90-jähriger Renault-Fahrer befuhr gegen 10 Uhr in Petersberg die Bertholdstraße aus Richtung "Am Ziegelberg" kommend in Fahrtrichtung Rabanus-Maurus-Straße. Derzeitigen Erkenntnissen nach bog er rechts in die Winfriedstraße ein, um zu wenden. Als er wieder auf die Bertholdstraße einbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus.

Von der Fahrbahn abgekommen

Künzell. Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro entstanden bei einem Unfall am Donnerstag (04.04.). Ein 31-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 18.55 Uhr in Künzell die L 3429 aus Richtung Wissels kommend in Fahrtrichtung Dirlos. Etwa 150 Meter vor dem Kohleser Hof kam er im dortigen Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken.

Polizeistation Fulda

HEF

Zaun beschädigt

Niederaula. Am Donnerstag (04.04.), zwischen 1 und 1.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaun in der Roßbachstraße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Neuenstein. Am Donnerstag (04.04.), gegen 7.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die B324 und bog in die Raiffeisenstraße in Obergeis ab. Derzeitigen Erkenntnissen nach wendete der Fahrer im Kreuzungsbereich und beschädigte dabei ein Straßenschild mit Halterung auf einer Verkehrsinsel. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (04.04.), gegen 9 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Vacha den rechten Fahrstreifen der zweispurigen Hainstraße in Richtung Hubertusweg. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr den linken Fahrstreifen. In Höhe Hainstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug des 70-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell