Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zusammenstoß in Kreuzungsbereich

Niederaula. Am Dienstag (02.04.), gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer aus Kassel mit seinem Ford Transit entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Straße "Schöne Aussicht" in Richtung Ringstraße. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula befuhr die Ringstraße in Richtung der Straße "Am Hungerberg. Beim Einbiegen des 21-Jährigen in die Ringstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 31-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Parkplatzrempler

Bad Hersfeld. Am Dienstag (02.04.) parkte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Dudenstraße. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald, welche linksseitig neben dem Fahrzeug des 38-Jährigen stand, fuhr derzeitigen Erkenntnissen nach mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus der Parklücke heraus. Hierbei touchierte sie den Pkw des 38-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Durch einen Zeugen wurde der Unfall bemerkt und die Polizei konnte die Fahrerin ermitteln.

Nach Unfall geflüchtet

Heringen. Am Donnerstag (28.03.), in der Zeit von 15 Uhr bis 16 Uhr, wendete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw in der Hauptstraße. Dabei prallte er derzeitigen Erkenntnissen nach gegen das Garagentor eines Wohnhauses. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachschaden an Pkw

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (03.04.), in der Zeit von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr, parkte ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen grauen Toyota Avensis, in Hersfeld "Am Lappenlied" und in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als er an seiner Wohnanschrift ankam, stellte er Lackkratzer am vorderen Radkasten der Fahrerseite fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich in einer der beiden Straßen das Fahrzeug und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall zwischen Pkw und Lkw

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (04.04.), gegen 6 Uhr, befuhr eine 22-jährige Fahrerin aus Sontra mit ihrem Lkw (bis 3,5 t) die B27 von Friedlos kommend in Richtung Bad Hersfeld. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld wollte sich von einem Parkplatz in der Friedloser Straße in den fließenden Verkehr einfädeln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw der 22-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

