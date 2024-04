Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bankmitarbeiterin vereitelt Betrugsversuch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Philippsthal. Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg am Donnerstag (04.04.) kein Opfer von dreisten Betrügern geworden ist.

Doch was war passiert? Der 70-Jährige erhielt Anrufe und SMS von dreisten Betrüger, die sich als Rechtsanwälte ausgaben. Sie gaukelten dem Mann vor, dass er seit mehreren Monaten seine Raten für die Gewinnspielteilnahme nicht bezahlt habe. Um keine Schwierigkeiten zu bekommen, müsse er nun Geld im mittleren vierstelligen Bereich überweisen.

Durch geschickte Gesprächsführung bauten die Betrüger Druck auf und brachten den Mann letztlich dazu, ihnen Glauben zu schenken. Er suchte daraufhin eine Bank auf. Doch glücklicherweise wurde die aufmerksame Bankmitarbeiterin misstrauisch, wies den 70-Jährigen auf den Betrugsversuch hin und informierte die Polizei.

Tipps der Polizei:

Seien Sie achtsam: Trickbetrug ist vielfältig. Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon! - Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben - Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück - Überprüfen Sie die Quelle und die Angaben der Anrufer - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Julissa Sauermann, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell