Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer bei Auffahrunfall gestürzt

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen befuhr ein 38-jähriger mit seinem Pkw die Schwanseestraße in Richtung Trierer Straße und musste verkehrsbedingt bremsen. Hinter ihm fuhr ein 17-jähriger Radfahrer, welcher dies zu spät bemerkte und auf den Pkw auffuhr. Dabei kam er zu Fall und erlitt leichte Gesichtsverletzungen. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 200 Euro.

