Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Einbrüche; Zigarettenautomat gesprengt; Verkehrsunfälle; Brände; Fußgänger überfallen

Reutlingen (ots)

In Streit geraten

Zwei junge Männer sind am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs in einen handfesten Streit geraten. Hierbei soll ein 19-Jähriger gegen seinen 17-jährigen Kontrahenten auch Pfefferspray eingesetzt haben. Ernstlich verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge keiner der Beteiligten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum Auslöser der Auseinandersetzungen aufgenommen. (mr)

Grafenberg (RT): Einbrecher unterwegs

Ein Wohnhaus in der Zollernstraße ist am Donnerstag ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen 17.40 Uhr und 18.30 Uhr gelangte der Täter über eine aufgehebelte Tür in das Gebäude und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Allerdings dürfte sich allein der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Hohenstein (RT): Zigarettenautomat in Meidelstetten gesprengt (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Freitag ist im Kirchgässle ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Kurz vor drei Uhr entdeckte ein Zeuge das beschädigte Gerät und verständigte die Einsatzkräfte. Die Beamten stellten daraufhin zahlreiche Zigarettenschachteln und Bargeld sicher. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter der Telefonnummer 07121/9918-0 entgegen. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der Flughafenstraße ereignet hat, sucht derzeit das Polizeirevier Filderstadt. Kurz vor 22 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Suzuki Swace die Flughafenstraße von Echterdingen kommend. Zeitgleich war ein Ford-Mondeo-Lenker im Alter von 28 Jahren auf der Straße vom P0 herkommend unterwegs und fuhr in die Flughafenstraße ein. An der durch eine Ampel geregelten Einmündung missachtete offensichtlich einer der beiden Autofahrer das für ihn geltende Rotlicht, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei entstand ein Blechschaden von insgesamt etwa 27.000 Euro. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. Beide Männer, die unverletzt geblieben waren, gaben gegenüber den Polizeibeamten an, bei Grün gefahren zu sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung geben können, werden daher gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand auf Balkon

Zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Brühlstraße sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Freitag ausgerückt. Gegen drei Uhr meldeten Anwohner das Feuer, das aus noch unbekannter Ursache auf einem Balkon im Obergeschoss ausgebrochen war, der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit vier Fahrzeugen sowie 22 Feuerwehrleuten an und setzte die bereits durch den Bewohner begonnenen Löscharbeiten fort. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. Die übrigen Hausbewohner mussten nicht evakuiert werden. Neben dem Mobiliar waren durch den Brand unter anderem auch die Fassade und eine Scheibe in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden wird mit etwa 8.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen. (rd)

Weilheim (ES): Brennender Tannenbaum

Ein brennender Tannenbaum hat am Donnerstagabend die Einsatzkräfte am Weilheimer Marktplatz auf den Plan gerufen. Eine Zeugin hatte gegen 21.45 Uhr den dort aufgestellten, brennenden Baum entdeckt und den Notruf gewählt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften ausrückte, hatten Passanten die Flammen im unteren Tannenkranz bereits mit Hilfe von Flaschen gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Weilheim ermittelt. (rd)

Plochingen (ES): Zweiradfahrer zu Fall gebracht

Eine Kollision zwischen einem Auto und einem Zweirad-Lenker hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Ulmer Straße ereignet. Kurz vor 17 Uhr wollte eine 81 Jahre alte Frau mit einem Mercedes vom Parkplatz eines Discounters aus nach links auf die Ulmer Straße einbiegen. Dabei stieß sie mit einem bevorrechtigten 17-Jährigen zusammen, der dort auf seiner KTM in Richtung Reichenbach unterwegs war. Der Jugendliche stürzte daraufhin zu Boden und wurde verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt schätzungsweise 5.000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt. (mr)

Frickenhausen (ES): In Sporthalle eingedrungen

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, elf Uhr, gewaltsam in eine Sporthalle in der Fröbelstraße eingedrungen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde vom Täter nichts entwendet. Er hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Ein Senior fuhr mit seinem Audi kurz nach 15 Uhr von der Markomannenstraße aus in den Kreisverkehr mit der Echterdinger Straße ein, worauf es zur Kollision mit dem bereits im Kreisel befindlichen Radler im Alter von 69 Jahren kam. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. An den beiden Fahrzeugen war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Albstadt (ZAK): Gedroht und Geld gefordert (Zeugenaufruf)

Ein Fußgänger ist am Donnerstagabend am Bahnhof in Ebingen von mehreren Unbekannten überfallen worden. Der 40-Jährige lief kurz vor 20 Uhr durch die Unterführung zum Gleis 2, als er von vier männlichen Personen zunächst angegangen und dann umringt wurde. Einer der Täter bedrohte den 40-Jährigen und forderte die Aushändigung von Bargeld. Nachdem der Geschädigte seine Geldbörse ausgehändigt hatte, entnahm der Wortführer daraus das Bargeld, worauf das Quartett in unbekannte Richtung flüchtete. Die vier Täter waren alle dunkel gekleidet und trugen schwarze Jacken sowie dunkle Schuhe. Außerdem hatten sie die Gesichter maskiert. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell