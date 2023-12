POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 80 Jahre altem Mann aus Bitz

Reutlingen (ots) - Aggressiver Ladendieb Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Mittwochabend gegen einen 46-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 19 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Emil-Adolff-Straße diverse Alkoholika entwendet zu haben. Nachdem er ...

mehr