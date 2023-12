Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frontalzusammenstoß auf B 312

Reutlingen (ots)

Riederich (RT):

Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B312 nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Ein 61-Jähriger war gegen neun Uhr mit einem Opel Vivaro auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Zeugenangaben zufolge geriet er auf Höhe Riederich plötzlich auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Dacia Duster eines 59-Jährigen, der noch versucht hatte, auszuweichen. Der Dacia-Lenker musste von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt war, aus seinem Pkw befreit werden. Beide Männer wurden anschließend nach notärztlicher Erstversorgung mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt war der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam, und der Bergungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt bis etwa 11.30 Uhr gesperrt werden, was zu Rückstau führte. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell