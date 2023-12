Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Aggressiver Ladendieb; In Schulgebäude randaliert; Brand; Verkehrsunfälle; Einbruch; Auseinandersetzung

Aggressiver Ladendieb

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Mittwochabend gegen einen 46-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 19 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Emil-Adolff-Straße diverse Alkoholika entwendet zu haben. Nachdem er nach dem Kassenbereich von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen worden war, soll der 46-Jährige um sich geschrien und im weiteren Verlauf mit einer Flasche gedroht haben. Beim anschließenden Gerangel mit weiteren Mitarbeitern wurde nach derzeitigem Kenntnistand jedoch niemand verletzt. Von den hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Tatverdächtige später in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

Reutlingen (RT): In Schulgebäude eingedrungen und randaliert

Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Schulgebäude in der Werastraße eingedrungen und haben darin randaliert. Kurz nach 21.30 Uhr war ein Brandalarm bei der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Als die Einsatzkräfte daraufhin zu der Schule am Georgenberg ausrückten, stellten sie eine offenstehende Tür an einem Nebengebäude und eine Rauchentwicklung darin fest. Offenbar hatten sich Unbekannte auf noch ungeklärte Weise Zutritt zum Inneren verschafft, dort Feuerwerkskörper gezündet und ein Schild beschädigt. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100 Euro. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. (rd)

Reutlingen (RT): Sichtschutz angebrannt

Zu einem kleineren Brand sind die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen, gegen drei Uhr, in die Albstraße ausgerückt. Dort war aus noch unbekannter Ursache eine Folie, die als Sichtschutz an einem Bauzaun am Fußweg zwischen der Albstraße und dem Hammerweg angebracht war, abgebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um den glimmenden Kunststoff. Bis auf den abgebrannten Sichtschutz entstand kein weiterer Sachschaden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung. (rd)

Lichtenstein (RT): In den Gegenverkehr geraten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L230 verletzt worden. Eine 73-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Opel auf der Landesstraße vom Kreisverkehr B312/B313 herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor der Einmündung mit der L387 geriet sie mit ihrem Wagen in Richtung Fahrbahnmitte. Dabei streifte der Opel an dem entgegenkommenden Mercedes eines 22-Jährigen, der mit seinem Pkw nach ersten Erkenntnissen ebenfalls nahe der Fahrbahnmitte fuhr. Sowohl die 73-Jährige als auch der 22-Jährige wurden dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeugen, an denen die Airbags ausgelöst hatten, mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Streckenabschnitt bis circa 17.30 Uhr gesperrt werden. (rd)

Filderstadt (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat in den vergangenen Tagen in Bernhausen sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 14.45 Uhr, verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu einem Begegnungszentrum in der Weidacher Straße und entwendete daraus nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Bargeld. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Albstadt (ZAK): Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Mehrere Personen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der L 448 verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr war dort eine 47 Jahre alte Frau mit einem VW von Albstadt herkommend in Richtung Bitz unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve krachte sie mit ihrem Wagen ins Heck eines Citroen, dessen 44 Jahre alter Lenker hinter einem mit Warnblinklicht auf der Straße stehenden Auto angehalten hatte. Beim Unfall verletzten sich der 44-Jährige sowie drei Mitfahrerinnen im Citroen im Alter von 39, 14 und 13 Jahren ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Blechschaden an den Autos dürfte sich auf insgesamt schätzungsweise 25.000 Euro belaufen. (mr)

Albstadt (ZAK): Handfester Streit

In einem Discounter in der Theodor-Groz-Straße in Ebingen ist es am Mittwochnachmittag zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die vier Personen im Alter zwischen 29 und 54 Jahren gegen 17.50 Uhr aneinandergeraten, wobei sie im Zuge des anschließenden Gerangels augenscheinlich leicht verletzt wurden. Ein Baseballschläger, mit dem einer der Beteiligten anschließend offenbar zu den Kontrahenten zurückkehren wollte, wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten sichergestellt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung aufgenommen. (mr)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem Opel die Kreisstraße von Bechtoldsweiler herkommend und wollte anschließend nach links auf die Kreisstraße in Richtung Bodelshausen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von dort kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel einer 31 Jahre alten Frau. Beim Zusammenstoß zogen sich beide Personen augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Während die 31-Jährige vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurde, wurde der Heranwachsende zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, beträgt schätzungsweise 11.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung des betroffenen Straßenabschnitts erforderlich. (mr)

