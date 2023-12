Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Rauchentwicklung; Brände

Kollision im Kreuzungsbereich

Zur Kollision zweier Autos ist es am Dienstagmittag in Reutlingen gekommen. Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 69 Jahre alter Mann mit einem VW den derzeitigen Ermittlungen zufolge bei für ihn geltendem Rotlicht auf der Konrad-Adenauer-Straße in die Kreuzung mit der Gustav-Schwab-Straße ein. Daraufhin stieß er mit dem von der Gustav-Schwab-Straße kommenden Nissan eines 52-Jährigen zusammen. Dieser wollte sich anschließend selbstständig ärztlich untersuchen lassen. Den Sachschaden an den Pkw schätzt die Polizei auf jeweils mehrere tausend Euro. (mr)

Metzingen (RT): Opferkassen entwendet

Ein Krimineller hat am Montag in einer Kirche in der Daimlerstraße sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr verschaffte sich der Täter Zutritt zum Innenraum der Kirche und hebelte zwei an der Wand angebrachte Opferkassen heraus. Diese entwendete er in der Folge samt Inhalt in Gänze. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Rauchentwicklung im Keller

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagvormittag in den Platanenweg nach Ohmenhausen ausgerückt. Eine Streifenwagenbesatzung hatte kurz nach neun Uhr auffällig dunklen Rauch aus dem Schornstein eines dortigen Reihenhauses bemerkt. Bei einer anschließenden Überprüfung wurde eine Rauchentwicklung im Keller festgestellt, woraufhin die Bewohner das Haus verließen. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an und konnte glücklicherweise schnell Entwarnung geben. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Jedoch hatte offenbar ein technischer Defekt an der Heizung zu der Rauchentwicklung geführt. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen vor Ort. (rd)

Reutlingen (RT): Nach Einbruch in Wertstoffhof festgenommen

Nach einem Einbruch in einen Wertstoffhof an der L383 sind am Dienstagnachmittag zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Kurz vor 16 Uhr hatten aufmerksame Spaziergänger drei Männer auf dem Gelände des Wertstoffhofs bemerkt und den Notruf gewählt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten daraufhin aus und entdeckten neben einem beschädigten Zaun auch zwei Männer, die nach einer kurzen Flucht auf dem Gelände festgenommen werden konnten. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 29 und 48 Jahren wurden daraufhin zum Polizeirevier gebracht. Eine Absuche des Wertstoffhofs nach einem möglichen weiteren Verdächtigen blieb ohne Erfolg. Ein mutmaßlich von ihnen genutztes Fahrzeug, das im Bereich der Deponie abgestellt worden war, wurde sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Ohmden (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der K1265 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 32-Jähriger war gegen 20 Uhr mit einem VW Golf von Jesingen herkommend auf der Kreisstraße in Richtung Ohmden unterwegs. Dabei kam er nach einem abgeschlossenen Überholvorgang mit dem Wagen in einer Rechtskurve nach links von Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sowohl der 32-Jährige als auch sein 34 Jahre alter Mitfahrer wurden daraufhin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Golf, an dem sämtliche Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die K1265 bis etwa 21.30 Uhr gesperrt werden. (rd)

Kirchheim (ES): Kleidung angezündet

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Mittwoch zu einem Brand in die Hahnweidstraße ausgerückt. Ein Zeuge alarmierte kurz nach 23.30 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem er Flammen an einem Altkleidercontainer bemerkt hatte. Offenbar hatten Unbekannte neben dem Container gelagerte Kleidung in Brand gesetzt. Dieser griff anschließend auf den Container und dessen Inhalt über. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, setzte die von der Streifenwagenbesatzung begonnenen Löscharbeiten fort. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Filderstadt - Harthausen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Die Einsatzkräfte sind am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, zu einem brennenden Pkw nach Harthausen ausgerückt. In der Harthäuser Hauptstraße hatte ein VW Beetle wohl aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum Feuer gefangen. Sowohl die 38 Jahre alte Fahrerin als auch ihre Mitfahrerin verließen den Pkw daraufhin selbstständig. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten anrückte, löschte den Wagen. Der VW musste im Anschluss abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (rd)

Esslingen (ES): Katze angezündet (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen eine Katze offensichtlich mutwillig angezündet. Am Montagnachmittag entdeckte eine Zeugin das tote Tier am Teufelsbrückle, nahe der L 1150 (Schorndorfer Straße), und verständigte die Polizei. Die Katze war außerdem an den Pfoten gefesselt worden. Ob sie vor der Tat bereits gestorben war, ist nicht bekannt. Der Kadaver wurde zur Durchführung weiterer Untersuchungen sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/3990-330 an das Polizeirevier Esslingen erbeten. (mr)

Wernau (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten. Die 87 Jahre alte Frau war gegen 19.10 Uhr mit ihrem Skoda auf der Kirchheimer Straße von Kirchheim herkommend unterwegs. Im zweiten Kreisverkehr kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Schaukasten. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf circa 3.000 Euro belaufen. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Albstadt (ZAK): Schwelbrand in Wohnhaus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, zu einem Wohnhaus in der Kühbuchenstraße in Ebingen ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, war es unter dem Fußboden im Wohnzimmer des Gebäudes möglicherweise durch einen Ofen zu einem Schwelbrand gekommen, der zu einer entsprechenden Rauchentwicklung geführt hatte. Im Zuge der Löschmaßnahmen musste der Fußboden aufgerissen werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (mr)

Albstadt (ZAK): Essen angebrannt

Angebranntes Essen hat am Dienstagnachmittag die Rettungs- und Einsatzkräfte in der Degerfeldstraße in Truchtelfingen auf den Plan gerufen. Gegen 15.30 Uhr hatte ein Zeuge Rauch aus dem Fenster des Nachbargebäudes aufsteigen sehen und den Notruf gewählt. Da die hinzukommende Bewohnerin vehement versuchte, die völlig verrauchten Räume noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu betreten und den Anweisungen der Polizeibeamten keine Folge leistete, mussten ihr Handschließen angelegt und der Gewahrsam erklärt werden. Dabei beleidigte sie einen der Beamten. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Wohnung konnte nach einer entsprechenden Durchlüftung wieder freigegeben werden. (mr)

