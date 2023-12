Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall (Dotternhausen)

Reutlingen (ots)

Dotternhausen (ZAK): Am Montag kurz vor 14.30 Uhr ist es auf der Kreisstraße 7132 zwischen Dotternhausen und Dormettingen auf der Dormettinger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der 45 -jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi Outlander in Richtung Dormettingen und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer frontalen Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Audi A 3 kam. Dessen 29 -jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Mitsubishi wurde ebenfalls schwer verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da bei ihm im Rahmen der Unfallaufnahme der Verdacht einer erheblichen alkoholischen Beeinflussung entstand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Sie mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Im Einsatz waren neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes auch die Feuerwehren aus Dotternhausen und Dormettingen. Die K 7132 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis gegen 16.30 Uhr gesperrt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

