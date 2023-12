Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Pkw beschädigt, Wohnungseinbrüche, Größerer Polizeieinsatz, Brände, Unfall mit verstorbener Person

Reutlingen (ots)

Außenspiegel beschädigt

In der Nacht zum Sonntag sind im Bereich Hermann-Hesse-Straße und Ringelbachstraße mehrere Pkw beschädigt worden. Im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 10.15 Uhr wurde von Unbekannten an insgesamt acht parkenden Fahrzeugen gegen die Außenspiegel getreten. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Urach (RT): Einbrecher am Werk

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstagnachmittag in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Am Hochberg eingebrochen. Hierzu hebelte er die Balkontüre auf und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Es wurden Schmuck, Bargeld und auch diverse Haushaltsgegenstände entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt.

Unterensingen (ES): Größerer Polizeieinsatz

Aufgrund einer in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Person ist es an Heiligabend, ab etwa 16.15 Uhr, in Unterensingen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein 58 Jahre alter Mann hatte zunächst einen parkenden Pkw mutwillig beschädigt und sich danach in sein in der Nähe befindliches Wohnhaus zurückgezogen. Sämtliche Versuche, den Mann gesprächsweise dazu zu bewegen, aus seiner Wohnung zu kommen, scheiterten. Stattdessen verschanzte er sich dort unter fortwährenden Drohungen gegen die Einsatzkräfte. Da sich Hinweise ergaben, dass er mit einer Machete bewaffnet war, betraten alarmierte Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz gegen 20 Uhr die Wohnung des 58-Jährigen. Bevor sie dem Mann habhaft werden konnten, kletterte dieser über ein Balkongeländer im ersten Obergeschoss des Gebäudes und ließ sich nach unten fallen. Dort positionierte Einsatzkräfte konnten den 58-Jährigen widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Bei dem Sprung zog sich der Mann Verletzungen zu, welche eine stationäre Aufnahme in einem Klinikum zur Folge hatten. Eine Machete wurde sichergestellt. Gegen den 58-Jährigen wird unter anderem wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ermittelt.

Ostfildern (ES): Altkleidercontainer in Brand geraten

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwei Altkleidercontainer in der Ernst-Heinkel-Straße in Ostfildern in Brand geraten. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete den Brand über Notruf den Einsatzkräften. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an den Containern auf circa 8.000 Euro. Die Feuerwehr Ostfildern war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Filderstadt geführt.

Esslingen (ES): Wohnungseinbrüche

Drei Einbrüche in Esslingen sind im Laufe des Sonntagabends der Polizei gemeldet worden. In der Staufeneckstraße drangen bislang unbekannte Täter zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Wohnung des Geschädigten ein. Es wurden eine geringe Menge Bargeld und eine Schachtel Zigaretten entwendet. In der Böhmerwaldstraße verschafften sich die Einbrecher, im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 20.20 Uhr, ebenfalls durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt zur dortigen Einliegerwohnung. Beim Durchsuchen der Wohnung konnten sie Bargeld erbeuten. Im Grund in Berkheim gelangten die Täter, zwischen 17 Uhr und 22.15 Uhr, wiederum durch eine eingeschlagene Fensterscheibe, in eine aktuell unbewohnte Wohnung. Sie konnten unerkannt und ohne Beute flüchten. Der jeweils entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit den Experten der Spurensicherung die Ermittlungen, insbesondere zum möglichen Zusammenhang der Taten, aufgenommen.

Plochingen (ES): Unfall mit verstorbener Person

Vermutlich aufgrund medizinischer Ursache hat am Samstagabend eine 74-Jährige beim Führen eines Kraftfahrzeuges ihr Leben verloren. Die Frau wollte gegen 21.30 Uhr mit ihrem Opel Mokka von der Mozartstraße aus kommend nach rechts in Richtung Schorndorfer Straße abbiegen, als sie vermutlich aufgrund eintretender gesundheitlicher Probleme quer über Beethovenstraße fuhr, gegenüber mit einem Gebüsch kollidierte und von diesem in Richtung der Schorndorfer Straße abgewiesen wurde. Nach wenigen Metern kam sie schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Buschwerk zum Stillstand. Passanten fanden die bewusstlose Verkehrsteilnehmerin in ihrem Pkw sitzend vor und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Trotz Weiterführung der Maßnahmen durch den herbeigerufenen Rettungsdienst und Notarzt, verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Durch Brand beschädigt

Aus bislang ungeklärter Ursache sind in der Nacht zum Montag mehrere Papiercontainer im Fichtenweg in Brand geraten. Nachdem gegen 01.30 Uhr von Anwohnern die Rettungsleitstelle informiert wurde, stellten die angerückten acht Einsatzkräfte der Feuerwehr, drei in Vollbrand befindliche Mülltonnen fest. Eine Gefahr für die umliegenden Häuser bestand nicht. Durch die Flammen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Verletzte waren nicht zu beklagen. Zur Brandursache hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen.

