POL-WOB: Tageswohnungseinbruch - Einbrecher stehlen hochwertige Fahrräder

Königslutter (ots)

Königslutter, Am Markt 12

14.06.2023, 07.15 Uhr bis 16.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in eine Wohnung in der Straße Am Markt in Königslutter ein und entwendeten hochwertige Fahrräder und Bargeld.

Der Mieter einer Wohnung in der Königslutteraner Innenstadt verließ diese am frühen Mittwochmorgen. Als er am späten Nachmittag zurückkam, stellte er fest, dass unbekannte Täter in seine Wohnung eingebrochen waren. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Diebesgut und nahmen zwei Fahrräder sowie Bargeld mit.

Die Ermittler hoffen, dass Zeugen eine oder mehrere Personen im Bereich des Marktplatzes oder des großen Parkplatzes Neue Straße Ecke Mittelgasse aufgefallen sind, die Fahrräder in ein Fahrzeug verladen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

