Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Erfolg bei der Durchsuchung nach Betäubungsmitteln

Celle (ots)

Celle/Bergen - In zwei Wohngebäuden im Celler Stadtteil Altencelle und einem Wohngebäude in Bergen ist am Vormittag des 23.11.2023 zur Bekämpfung des illegalen Drogenhandels in zwei Verfahren durchsucht worden. In der Wohnung eines 58-jährigen Mannes und seiner Laube ist eine niedrige vierstellige Summe Bargeld, in szenetypischer Stückelung, sowie Betäubungsmittel und 900 Schachteln Zigaretten ohne Steuerbanderole aufgefunden und sichergestellt worden. In der Wohnung eines 23-jährigen Mannes aus Bergen sind diverse verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden worden, welche in der Betäubungsmittelszene häufig im Umlauf sind. Teils haben die Medikamente opioide Anteile. Zudem sind bei ihm etwa 2,5kg Tabletten sichergestellt worden, bei welchen es sich um Ecstasy handeln könnte. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell