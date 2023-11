POL-CE: Verkehrsunfall mit Gefahrgut-Lkw

Celle (ots) - Hermannsburg - Am 22.11.2023 gegen 11:02 Uhr ist es in der Celler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 83-Jähriger verwechselte beim Einparken das Gas- und Bremspedal und fuhr mit seinem Hyundai in das Schaufenster eines Schreibwarenladens. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Statik des Gebäudes nicht gefährdet. Personen bei wurden beim Verkehrsunfall nicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

