POL-CE: Beim Rangieren PKW beschädigt

Hambühren - Bereits am 20.11.2023 ist es auf dem Parkplatz der Gemeinschaftspraxis Ovelgönne zu einem Verkehrsunfallgekommen. Gegen 11:20 Uhr ist der schwarze Ford ordnungsgemäß abgestellt worden. Bei der Rückkehr gegen 11:50 Uhr ist dann eine Beschädigung im hinteren Bereich festgestellt worden. Ein möglicher Verursacher des Schadens war leider nicht mehr vor Ort. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder einen möglichen Verursacher geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146 98623-0

