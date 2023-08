POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Fahrradgeschäft

Grefrath (ots) - In der Nacht zu Sonntag, gegen 02.30 Uhr, brachen Unbekannte in die Gaststätte auf dem Flugplatz Niershorst in Grefrath ein. Der oder die Täter öffnete ein Fenster und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die zentrale Rufnummer der Polizei 02162/377-0. /wg (832) Rückfragen bitte an: ...

