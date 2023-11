Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Kiosk - Festnahme des Beschuldigten

Celle (ots)

Celle - Die Polizei hat am Nachmittag des 19.11.2023 einen 36-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er steht in dringendem Tatverdacht einen Diebstahl im besonders schweren Fall begangen zu haben.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, sich gewaltsam Zugang zu einem Kiosk in Celle OT Neustadt verschafft und dort Diebesgut entwendet zu haben. Bei seiner Festnahme hat die Polizei Teile des Diebesguts sicherstellen können. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Celle gestern Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Der Beschuldigte, der gegenüber der Haftrichterin keine Angaben gemacht hat, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell