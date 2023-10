POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots) - Holle (web) - In der Zeit von Freitag 14:00 Uhr bis Samstag 15:00 Uhr kam es zu einem versuchten Dieseldiebstahl an einer abgestellten Sattelzugmaschine. Der Sattelzug stand dabei auf dem Parkplatz "Am Mohldberg" in Holle (Bereich Spotplatz/ Restaurant). Der unbekannte Täter hebelte (vermutlich in der entsprechenden Nacht) den abgeschlossenen Tankdeckel am Sattelzug auf. Zu einem Abpumpen des ...

mehr