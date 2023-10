Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Wohnung - überraschter Täter flüchtet

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Am Sonntag, 15.10.2023, gegen 08.05 Uhr, kam es im Schweidnitzer Weg zu einem versuchten Einbruch in eine Hochparterrewohnung. Der bisher unbekannte Täter kletterte dazu auf den Balkon der Hochparterrewohnung. Ein in der Wohnung befindlicher Hund machte durch sein Bellen die Bewohnerin auf die Situation aufmerksam, woraufhin der unbekannte Täter in unbekannte Richtung die Flucht ergriff. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter entkommen. Zeugen, die den Täter, der vollständig in schwarz gekleidet war, beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell