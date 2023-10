Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der B3 zw. Delligsen und Gerzen mit zwei verletzten Personen

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 14.10.2023, gegen 19.55 Uhr, kommt es auf der Bundesstraße 3 zwischen den Ortschaften Delligsen und Gerzen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommen dabei die 31-jährige Fahrerin und ihr 29-jähriger Beifahrer mit ihrem Pkw bei einem Überholmanöver nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlägt sich im Anschluss auf dem angrenzenden Acker. Hierbei zieht sich die Fahrerin so starke Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hildesheim geflogen wird. Der Beifahrer erleidet leichtere Verletzungen und wird mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße 3 wird aufgrund des Verkehrsunfalls für gut zwei Stunden voll gesperrt. Personen die weitere Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell