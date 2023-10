Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl in Lebensmittelgeschäft

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) In einem Lebensmitteldiscounter in der Voss-Str. wurde eine 87-jährige Sarstedterin bestohlen. Die Dame befand sich am 14.10.23 gg. 11.00 Uhr im Geschäft, um dort einzukaufen. Hierbei hatte sie ihre Handtasche nach eigenen Bekunden dicht am Körper. Als sie gg. 11.20 Uhr an die Kasse kam, bemerkte sie, dass die Handtasche geöffnet und die Geldbörse entwendet wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 150 Euro. Kunden, die zu dieser Zeit ebenfalls im Geschäft waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

